شكرا لقرائتكم خبر عن بنصف مليار ريال.. "الأوقاف" توقع مذكرة تعاون لإطلاق مشروعات تنموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، مذكرة تعاون لإطلاق مجموعة من المبادرات والمشروعات التنموية الوقفية، بقيمة نصف مليار ريال، بهدف تعظيم شروط الواقفين، والمساهمة في التنمية المستدامة.

وشملت نطاق المذكرة دراسة دعم تأسيس وإطلاق صندوق ذوي القربى الاستثماري الوقفي، ودعم تنفيذ مشاريع تنموية وقفية، وفقًا للاحتياجات التنموية والمجتمعية، بالإضافة إلى دعم بناء وتشغيل جامع ومركز إكرام الموتى بمدينة الدمام، وتوفير الخدمات العامة للفئات الأشد حاجة.



الشراكات التنموية

وتأتي المذكرة في إطار حرص الهيئة على تفعيل دور الشراكات التنموية لتطوير قدرات كيانات القطاع الوقفي، والمشاريع التنموية، ودعم الاحتياجات المجتمعية في مختلف المجالات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ بما يسهم في زيادة مساهمة الأوقاف في الناتج المحلي.

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.