نيابة عن القيادة.. "الخريجي" يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الموريتاني

تعزيز العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في حفل مراسم تنصيب الرئيس محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، في العاصمة نواكشوط.وعقب مراسم التنصيب، استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، نائب وزير الخارجية، الذي نقل لهُ تهنئة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- وتمنياتهما له ولحكومة وشعب موريتانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وحمل الرئيس الموريتاني، نائب وزير الخارجية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياته للمملكة وشعبها المزيد من التطور والنماء.وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بن عايد البلوي، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.