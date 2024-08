شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في غزة والسودان مع نظيره الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.وجرى خلال الاتصال بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية خفض حدة التصعيد، والتوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار في قطاع غزة، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في السودان.