اخبار السعوديه

وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في غزة والسودان مع نظيره الأمريكي

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في غزة والسودان مع نظيره الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاتصال بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية خفض حدة التصعيد، والتوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار في قطاع غزة، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في السودان. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا