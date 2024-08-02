شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة.. الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة في مكة المكرمة والباحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة، واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.
وحذر المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من حالة مناخية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة اليوم الجمعة، تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات.
ويشمل التنبيه الطائف والعرضيات وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم.
ويُتوقع أن تشهد أجزاء من الباحة أمطارًا غزيرة، تبدأ الساعة 12 ظهر الجمعة، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
ويشمل التنبيه الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
وحذر المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من حالة مناخية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة اليوم الجمعة، تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات.
أمطار غزيرةونبه المركز من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء. ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)
#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #الباحة .— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 1, 2024
ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/vXwLgRVN0R pic.twitter.com/MNhHRLleVm
ويشمل التنبيه الطائف والعرضيات وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم.
ويُتوقع أن تشهد أجزاء من الباحة أمطارًا غزيرة، تبدأ الساعة 12 ظهر الجمعة، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
ويشمل التنبيه الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.