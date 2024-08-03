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طقس المدينة المنورة.. تنبيه من أمطار خفيفة حتى هذا التوقيت

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واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم السبت بمنطقة المدينة المنورة.
وتضمن أمطارا خفيفة تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

طقس المدينة المنورة

وتشمل الحالة، محافظة العيص ومركز ينبع النخل.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء.
MO Nasa

MO Nasa

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