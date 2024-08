شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. تنبيه من أمطار خفيفة حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم السبت بمنطقة المدينة المنورة.وتضمن أمطارا خفيفة تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وتشمل الحالة، محافظة العيص ومركز ينبع النخل.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء.