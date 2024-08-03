شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. تنبيه من أمطار خفيفة حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم السبت بمنطقة المدينة المنورة.
وتضمن أمطارا خفيفة تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء.
وتضمن أمطارا خفيفة تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_المدينة_المنورة - #العيص #ينبع_النخل— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 2, 2024
للتفاصيل https://t.co/nsUzcz1zCE #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/aQv03X3ZaA
طقس المدينة المنورةوتشمل الحالة، محافظة العيص ومركز ينبع النخل.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء.