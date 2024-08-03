القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الجنرال عبدالرحمن تشياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن رئيس الدولة في جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
القيادة تهنئ رئيس جمهورية #بنين بذكرى استقلال بلاده#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) August 1, 2024
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برقية ولي العهدبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس الجنرال عبدالرحمن تشياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن رئيس الدولة في جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.