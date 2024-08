شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبد العزيز تطرح وظائف أكاديمية.. إليك موعد ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن طرح وظائف أكاديمية، بالمسابقة الوظيفية وإشغالها بنظام التعاقد بدوام كامل لعدد من قطاعات الجامعة.وتبدأ الجامعة في تلقي الطلبات بموعد 11 أغسطس 2024، عبر هذا الرابط https://t.co/dJegHDOq70