جامعة الملك عبد العزيز تطرح وظائف أكاديمية.. إليك موعد ورابط التقديم

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن طرح وظائف أكاديمية، بالمسابقة الوظيفية وإشغالها بنظام التعاقد بدوام كامل لعدد من قطاعات الجامعة.وتبدأ الجامعة في تلقي الطلبات بموعد 11 أغسطس 2024، عبر هذا الرابط https://t.co/dJegHDOq70 ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشريةعن طرح وظائف أكاديميةبالمسابقة الوظيفيةبنظام التعاقد بدوام كامليبدأ التقديميوم الأحد 1446/2/7هـ الموافق 2024/8/11مبوابة التوظيف:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة الملك عبدالعزيز (@kauweb)

محمد يوسف

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