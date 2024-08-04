شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبد العزيز تطرح وظائف أكاديمية.. إليك موعد ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن طرح وظائف أكاديمية، بالمسابقة الوظيفية وإشغالها بنظام التعاقد بدوام كامل لعدد من قطاعات الجامعة.
وتبدأ الجامعة في تلقي الطلبات بموعد 11 أغسطس 2024، عبر هذا الرابط https://t.co/dJegHDOq70 ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية
عن طرح وظائف أكاديمية
بالمسابقة الوظيفية
بنظام التعاقد بدوام كامل
يبدأ التقديم
يوم الأحد 1446/2/7هـ الموافق 2024/8/11م
بوابة التوظيف:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة الملك عبدالعزيز (@kauweb)
وتبدأ الجامعة في تلقي الطلبات بموعد 11 أغسطس 2024، عبر هذا الرابط https://t.co/dJegHDOq70 ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية
عن طرح وظائف أكاديمية
بالمسابقة الوظيفية
بنظام التعاقد بدوام كامل
يبدأ التقديم
يوم الأحد 1446/2/7هـ الموافق 2024/8/11م
بوابة التوظيف:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة الملك عبدالعزيز (@kauweb)
📢 تعلن #جامعة_الملك_عبدالعزيز— جامعة الملك عبدالعزيز (@kauweb) August 4, 2024
ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية
عن طرح وظائف أكاديمية
بالمسابقة الوظيفية
بنظام التعاقد بدوام كامل
يبدأ التقديم
يوم الأحد 1446/2/7هـ الموافق 2024/8/11م
بوابة التوظيف:https://t.co/dJegHDOq70 pic.twitter.com/Poxj2k2vqm