"الصحة" توفر وظائف لحاملي البكالوريوس والماجستير.. رابط التقديم

الصحة تعلن عن توفر وظائف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير في "إدارة مخاطر، العلوم الاكتوارية، التأمين"، والتقديم سيكون متاحًا من يوم الاثنين الموافق 1446/02/01 إلى يوم الاثنين 1446/02/08، عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي:

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