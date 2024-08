شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توفر وظائف لحاملي البكالوريوس والماجستير.. رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الصحة تعلن عن توفر وظائف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير في "إدارة مخاطر، العلوم الاكتوارية، التأمين"، والتقديم سيكون متاحًا من يوم الاثنين الموافق 1446/02/01 إلى يوم الاثنين 1446/02/08، عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي:

https://t.co/9y0eY0wB0K pic.twitter.com/5vDffI5DKW — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) August 4, 2024

وظائف أكاديمية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة عن توفر وظائف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير في "إدارة مخاطر، العلوم الاكتوارية، التأمين".وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة "إكس" أن التقديم سيكون متاحًا من يوم الاثنين الموافق 1446/02/01 إلى يوم الاثنين 1446/02/08، عبر بوابة التوظيف، من خلال هذا الـــــــرابـــــط. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH)سبق وأعلنت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن طرح وظائف أكاديمية، بالمسابقة الوظيفية وإشغالها بنظام التعاقد بدوام كامل لعدد من قطاعات الجامعة.وتبدأ الجامعة في تلقي الطلبات بموعد 11 أغسطس 2024.