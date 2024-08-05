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بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على 4 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 4 مناطق بالمملكة اليوم الاثنين، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

مكة المكرمة

تشهد أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والعرضيات أمطارًا غزيرة.

الباحة

يُتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

عسير

تمتد الأمطار الغزيرة إلى المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة.

جازان

تشهد الدرب وبيش وجازان أمطارًا غزيرة اليوم الاثنين.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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