بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على 4 مناطق

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 4 مناطق بالمملكة اليوم الاثنين، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.تشهد أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والعرضيات أمطارًا غزيرة.يُتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)تمتد الأمطار الغزيرة إلى المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة.تشهد الدرب وبيش وجازان أمطارًا غزيرة اليوم الاثنين.