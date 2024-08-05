شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 4 مناطق بالمملكة اليوم الاثنين، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
مكة المكرمةتشهد أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والعرضيات أمطارًا غزيرة.
الباحةيُتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #أضم #بني_يزيد #ميسان ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 4, 2024
للتفاصيل https://t.co/qLfmNmyWDn #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/mGbHCxiz72