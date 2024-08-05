شكرا لقرائتكم خبر عن الإنذار الأحمر.. أمطار غزيرة على مكة تصاحبها رياح وسيول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا أحمر اللون من هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة. تشمل منطقة الطائف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
يصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.
ويبدأ الإنذار الساعة 12 ظهرًا، ويستمر – بمشيئة الله – حتى 11 مساء.
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #الطائف— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 5, 2024
للتفاصيل https://t.co/HQEoXKHvs6 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/TmJMYos3W4
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