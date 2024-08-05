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فتح التسجيل في برنامج "فني رعاية مرضى".. رابط التقديم

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل في برنامج "فني رعاية مرضى".. رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة للتخصصات الصحية، عن فتح التسجيل في برنامج "فني رعاية مرضى".
وأشارت في منشور على حسابها الرسمي بـ "إكس" إلى بدء فتح التسجيل من اليوم الاثنين 5 حتى 31 أغسطس 2024م.

التقديم في برنامج "فني رعاية مرضى"

وللاطلاع على التفاصيل والتقديم يمكنك زيارة هذا الرابط بالضغط هنا. للاطلاع على التفاصيل والتقديم:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH)

دور فني رعاية المرضى

وذكرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على موقعها الرسمي، أن دور فني رعاية المرضى يكمن في التعامل مع المريض مباشرة تحت إشراف اختصاصي التمريض.
كما تشمل واجباته على أخذ العلامات الحيوية، وإعداد الفراش وتضميد الجروح.
هذا بالإضافة إلى مساعدة اختصاصي التمريض على الإجراءات الصحية، وتقديم الدعم والتوجيه لمرضى العيادات الخارجية أو المرضى المنومين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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