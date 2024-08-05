فتح التسجيل في برنامج "فني رعاية مرضى".. رابط التقديم

الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن فتح التسجيل في برنامج "فني رعاية مرضى" من اليوم الاثنين 5 حتى 31 اغسطس 2024م.

للاطلاع على التفاصيل والتقديم:https://t.co/0Y6pG5Ugx2 pic.twitter.com/h1Y5KmNlqB