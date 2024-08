شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل في برنامج "فني رعاية مرضى".. رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

التقديم في برنامج "فني رعاية مرضى"

الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن فتح التسجيل في برنامج "فني رعاية مرضى" من اليوم الاثنين 5 حتى 31 اغسطس 2024م.

للاطلاع على التفاصيل والتقديم:https://t.co/0Y6pG5Ugx2 pic.twitter.com/h1Y5KmNlqB — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) August 5, 2024

دور فني رعاية المرضى

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح التسجيل في برنامج "فني رعاية مرضى".وأشارت في منشور على حسابها الرسمي بـ "إكس" إلى بدء فتح التسجيل من اليوم الاثنين 5 حتى 31 أغسطس 2024م.وللاطلاع على التفاصيل والتقديم يمكنك زيارة هذا الرابط بالضغط هنا. وذكرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على موقعها الرسمي، أن دور فني رعاية المرضى يكمن في التعامل مع المريض مباشرة تحت إشراف اختصاصي التمريض.كما تشمل واجباته على أخذ العلامات الحيوية، وإعداد الفراش وتضميد الجروح.هذا بالإضافة إلى مساعدة اختصاصي التمريض على الإجراءات الصحية، وتقديم الدعم والتوجيه لمرضى العيادات الخارجية أو المرضى المنومين.