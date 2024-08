شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية: تعديلات نظام العمل تسهم في توفير سوق أكثر جاذبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام العمل.وأشار إلى أن الموافقة امتدادٌ لما تحظى به منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة, مؤكدًا أن التعديلات ستسهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية، كما تعزز من رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتلبية احتياجات سوق العمل. للمزيد || This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA)وأفاد "الراجحي"، بأن التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها أسواق العمل حول العالم، مؤكداً بأن مشروع تعديل مواد نظام العمل يأتي انطلاقاً من توجهات الوزارة الإستراتيجية لسوق العمل المتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.كما رفع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على عدد من التعديلات لنظام العمل.وقال: إن التعديلات جاءت بعد جهود مثمرة وتكامل مع الجهات ذات العلاقة واللجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية ، وخبراء الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى والقيادية, وتهدف لرفع كفاءة وفاعلية سوق العمل السعودي؛ لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات إستراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.