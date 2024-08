شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار هطول الأمطار الرعدية تؤدي إلى جريان السيول والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى 3 أمتار، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط، الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.