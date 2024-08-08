بطاقة ملاحظة لتوزيع الطلبة المستجدين على الفصول

في خطوة، تهدف إلى مساعدة طلبة الصف الأول الابتدائي «المستجدين» على التكيف والاندماج في البيئة المدرسية، اعتمدت الإدارة العامة للتوجيه الطلابي بوزارة التعليم، دليل الأسبوع التمهيدي، لاستقبال المستجدين في المدارس للعام الدراسي الجديد 1446، والتأكيد على توزيع الطلبة على الفصول الدراسية وفق معايير تربوية بالاعتماد على بطاقة الملاحظة المخصصة لمراقبة المظاهر السلوكية لكل طالب باستخدام استمارة الملاحظة اليومية.

وحددت الوزارة في الدليل، الخطة الزمنية لفعاليات برنامج الأسبوع التمهيدي، بأن يبدأ اليوم الأول «من الساعة الـ 8 صباحًا ولمدة ساعة ونصف ويشمل استقبال أولياء الأمور، والطلبة المستجدين، وتزويد الطلبة ببطاقات تعريفية خاصة بهم، وتعريف أولياء الأمور بالخصائص النمائية للمرحلة العمرية، فضلا عن عروض مصاحبة ترفيهية وتربوية جاذبة.

أناشيد تربوية

يبدأ اليوم الثاني «من الساعة الـ 7 والنصف صباحًا» ولمدة ساعتين ويتضمن تقديم أناشيد تربوية مسلية ومناسبة ومحببة لهم، جولة التعرف على مرافق المدرسة وساحتها وأفنيتها، توجه رائد الصف مع مجموعات من الطلبة، مقسمة مسبقًا إلى الحجرة الدراسية، استكمال فعاليات البرنامج داخل الحجرة الدراسية كالألعاب والمسابقات، ومشاهدة العروض الهادفة، وممارسة أنشطة الأركان، مراقبة المظاهر السلوكية لكل طالب باستخدام استمارة الملاحظة اليومية. كما اليوم الثالث من الساعة الـ 7 صباحًا ولمدة 3 ساعات ويشتمل ممارسة أنشطة رياضية خفيفة ومتنوعة، مرافقة رائد الصف الطلبة لمشاهدة الطابور الصباحي للصفوف الأخرى بالمدرسة، توجه الطلبة إلى الحجرة الدراسية، ممارسة أنشطة متنوعة، ومسابقات هادفة، مراقبة المظاهر السلوكية لكل طالب، وتدوينها.

الجدول الدراسي

يتواصل اليوم الرابع من الساعة الـ 7 صباحًا ولمدة 4 ساعات ويتضمن تدريب الطلبة على الانتظام، والمشاركة في الطابور الصباحي، ممارسة أنشطة رياضية خفيفة ومتنوعة، دخول الحجرة الدراسية دون أولياء الأمور، تشجيع الطلاب على التعرف على بعضهم، تدريب الطلبة على التحلي بآداب الجلوس، والانتباه، والتركيز داخل الفصل، ممارسة أنشطة متنوعة، ومسابقات هادفة، ومراقبة المظاهر السلوكية لكل طالب، وتدوينها، كذلك اليوم الخامس «من الساعة الـ 7 صباحًا ولمدة 4 ساعات» ويشتمل على انتظام الطلبة بالطابور الصباحي، ممارسة أنشطة رياضية خفيفة، توزيع الطلبة على الفصول الدراسية وفق معايير تربوية بالاعتماد على بطاقة الملاحظة، وتوزيع الكتب، وتوزيع الجدول الدراسي.

مؤشرات دالة على مشكلات الأسبوع التمهيدي

• ظهور علامات القلق والخوف الزائد عن الحد الطبيعي.

• الانطواء والعزلة المرتبطة بقلة التفاعل مع الأقران والمعلمين.

• ظهور بعض السلوكيات الخاطئة كالعدوانية وقضم الأظافر

• نوبات البكاء المتواصل، القيئ ونوبات الغضب.

• الاندفاعية والعشوائية والفوضى في التصرفات

• تكرار حدوث بعض المشكلات السلوكية مثل الكذب أو السرقة.

• الإعراض عن الأكل داخل المدرسة، وضعف الشهية

• النشاط الحركي الزائد وما ينتج عنه من تشتت الانتباه

• ضعف مهارات التواصل مع الآخرين نتيجة تدني تقدير الذات

• صعوبة تنظيم المهام وتنفيذ النشاطات التي يكلف بها

• إهمال المظهر الخارجي لانخفاض مستوى الأسرة أو التعمد