شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في اليابان تهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات الكوارث بعد زلزال قوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة في اليابان، أنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب سواحل منطقة ميازاكي جنوب غرب اليابان اليوم.

وتهيب السفارة بالمواطنين، التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث. زلزال اليابان وذكرت أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على هاتف شؤون السعوديين رقم: 09055833862 راجية السلامة للجميع.



كانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية ذكرت اليوم الخميس، أن زلزالًا قويا بلغت شدته 1ر7 درجة ضرب جنوب غرب اليابان. ارتفاع الأمواج إلى متر ووصل ارتفاع الأمواج إلى متر على ساحل جزيرة كيوشو، فيما لم ترصد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار هائلة.

وأوضحت وسائل الإعلام اليابانية أنه لم يرصد أي اختلالات في محطات الطاقة النووية بالمنطقة.

ونشرت فيديوهات تضمنت وقوع السلع من الأرفف في المتاجر، وتعرقل عمل القطارات فائقة السرعة جراء الهزة الأرضية.