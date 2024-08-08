شكرا لمتابعة خبر عن انجراف دورية أثناء أداء مهامها بسبب السيول .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو عن انجراف دورية أثناء أداء مهامها بمحافظة أحد المسارحة بسبب سيول الأمطار .

وأظهر المقطع فرق الدفاع المدني وهي تدخل في السيل وتحاول إنقاذ الوضع الكارثي .

وفي وقتٍ سابق انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر اشتعال النار بمركبة على طريق أحد المسارحة أبو عريش في جازان بسبب البرق .

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، أنه لاتزال التوقعات تشير الى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان ، عسير ، مكة المكرمة، المدينة المنورة .