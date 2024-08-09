شكرا لمتابعة خبر عن مغامرة مجنونة لشباب في السيول رغم التحذيرات المتواصلة والعقوبات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتجدد مشاهد المجازفات بعبور السيول والأودية على الرغم من التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن الجهات المعنية.

ووثق مقطع فيديو، لأثنين من الشباب وهم يمارسون قفزة السباحة في أحد السيول الجارفة بشكل متهور، معرضين حياتهم للخطر.

وتشكل السيول خطرًا شديدًا يهدد حياة عابريها وممتلكاتهم، مع التحذير الرسمي المتواصل من أن بعض المناطق الطينية المبللة بالماء أو المغمورة بالسيول، تعد مناطق لزجة خطيرة تلتصق بشدة بالأقدام، أو بإطارات السيارات، فلا يستطيع العالقون بها التخلص منها بسهولة.