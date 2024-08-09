شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن منها يدر البول.. مختص سعودي يكشف عن 7 فوائد لا تصدق للبان الذكر ويوضح طريقة تناوله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف "مختص سعودي في التغذية " ، خلال مقطع فيديو متداول ، عن 7 فوائد لاستخدام اللبان الذكر. وقال : من أبرز فوائد لبان الذكر ، أنه منشط للذاكرة ، يشد البشرة ويصفيها ، ومٌدر للبول . وتابع : وأيضا يعمل لبان الذكر على يساعد الجهاز الهضمي ، ويعالج إلتهاب اللوزتين ، وهو كورتيزون طبيعي ، وينشط العصب السابع بالفك. واستطرد : ويمكن استخدام اللبنان الذكر بطريقتين ، إما تناوله كما هو " علك"، أو بنقعه في الماء وتناوله كشراب ..

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