اخبار السعوديه

جامعة طيبة تعلن إتاحة وظائف جديدة.. هذا آخر موعد للتقديم

0 نشر
واس - ‎المدينة المنورة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تعلن إتاحة وظائف جديدة.. هذا آخر موعد للتقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين ومتعاونات من الكفاءات العلمية.
وذلك للتدريس بالجامعة وفروعها للعام الجامعي 1446هـ في عدد من التخصصات لحملة الماجستير والدكتوراه. "للتدريس بالساعة"
في عدد من التخصصات
في كليات This is a Twitter Status وفروعها
امسح (QR) للتقديم
وللمزيد من التفاصيلThis is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu)

وظائف جامعة طيبة

وكذلك بعض التخصصات التي يمكن لحملة البكالوريوس التقدم عليها، وفقًا لنظام التعاون مع الكفاءات من غير منسوبي الجامعة.
ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ولمزيد من التفاصيل والاطلاع على الشروط زيارة البوابة الإلكترونية لجامعة طيبة بالمدينة المنورة، مشيرة إلى إيقاف طلبات الاستقبال يوم الاثنين 08 /02/ 1446هـ.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا