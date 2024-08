شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تعلن إتاحة وظائف جديدة.. هذا آخر موعد للتقديم والان نبدء بالتفاصيل

وظائف جامعة طيبة

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين ومتعاونات من الكفاءات العلمية.وذلك للتدريس بالجامعة وفروعها للعام الجامعي 1446هـ في عدد من التخصصات لحملة الماجستير والدكتوراه. "للتدريس بالساعة"في عدد من التخصصاتفي كليات This is a Twitter Status وفروعهاامسح (QR) للتقديموللمزيد من التفاصيلThis is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu)وكذلك بعض التخصصات التي يمكن لحملة البكالوريوس التقدم عليها، وفقًا لنظام التعاون مع الكفاءات السعودية من غير منسوبي الجامعة.ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ولمزيد من التفاصيل والاطلاع على الشروط زيارة البوابة الإلكترونية لجامعة طيبة بالمدينة المنورة، مشيرة إلى إيقاف طلبات الاستقبال يوم الاثنين 08 /02/ 1446هـ.