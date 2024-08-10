شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تعلن إتاحة وظائف جديدة.. هذا آخر موعد للتقديم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين ومتعاونات من الكفاءات العلمية.
وذلك للتدريس بالجامعة وفروعها للعام الجامعي 1446هـ في عدد من التخصصات لحملة الماجستير والدكتوراه. "للتدريس بالساعة"
في عدد من التخصصات
في كليات This is a Twitter Status وفروعها
امسح (QR) للتقديم
وللمزيد من التفاصيلThis is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu)
ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ولمزيد من التفاصيل والاطلاع على الشروط زيارة البوابة الإلكترونية لجامعة طيبة بالمدينة المنورة، مشيرة إلى إيقاف طلبات الاستقبال يوم الاثنين 08 /02/ 1446هـ.
وذلك للتدريس بالجامعة وفروعها للعام الجامعي 1446هـ في عدد من التخصصات لحملة الماجستير والدكتوراه. "للتدريس بالساعة"
في عدد من التخصصات
في كليات This is a Twitter Status وفروعها
امسح (QR) للتقديم
وللمزيد من التفاصيلThis is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu)
فرص تعاون— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu) August 8, 2024
"للتدريس بالساعة"
في عدد من التخصصات
في كليات #جامعة_طيبة وفروعها
امسح (QR) للتقديم
وللمزيد من التفاصيل ⤵️ pic.twitter.com/uQ7cEtH60V
وظائف جامعة طيبةوكذلك بعض التخصصات التي يمكن لحملة البكالوريوس التقدم عليها، وفقًا لنظام التعاون مع الكفاءات السعودية من غير منسوبي الجامعة.
ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ولمزيد من التفاصيل والاطلاع على الشروط زيارة البوابة الإلكترونية لجامعة طيبة بالمدينة المنورة، مشيرة إلى إيقاف طلبات الاستقبال يوم الاثنين 08 /02/ 1446هـ.