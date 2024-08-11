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القيادة تعزي رئيس البرازيل في ضحايا سقوط الطائرة بولاية ساو باولو

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، إثر نبأ سقوط طائرة مدنية في ولاية ساو باولو، وما نتج عن ذلك من وفيات.
وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ سقوط طائرة مدنية في ولاية ساو باولو، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي، وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه". للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

ضحايا سقوط الطائرة بولاية ساو باولو

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، إثر نبأ سقوط طائرة مدنية في ولاية ساو باولو، وما نتج عن ذلك من وفيات.
وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ سقوط طائرة مدنية في ولاية ساو باولو، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم عن أحر التعازي، وصادق المواساة وألا تروا أي سوء".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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