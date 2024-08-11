القيادة تعزي رئيس البرازيل في ضحايا سقوط الطائرة بولاية ساو باولو

لم ينج أحد على متن الطائرة بعد الحادث، الذي وقع في وقت مبكر من بعد ظهر أمس الجمعة، ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث.#اليوم



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