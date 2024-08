شاهد| "طيران الرياض" يطلق أولى حافلاته الكهربائية

New sustainable addition!

We are delighted to announce that our electric coach has just arrived and is ready to transport our employees with comfort and environmental care.



Watch the video of its arrival!

#RiyadhAir #SustainableMobility pic.twitter.com/2uPUpAlEWO — Riyadh Air (@RiyadhAir) August 11, 2024

الدمام - شريف احمد - أطلق طيران الرياض الحافلة الأولى من أسطول حافلاته الكهربائية المخصصة لنقل الموظفين، بالشراكة مع الشركة الوطنية لحلول النقل "NTSC".وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي طيران الرياض لتبني أفضل الممارسات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتجسيد التزام الشركة الراسخ بتبني جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة، وذلك عقب انضمامها للميثاق العالمي للأمم المتحدة في 2024. We are delighted to announce that our electric coach has just arrived and is ready to transport our employees with comfort and environmental care.Watch the video of its arrival!This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— Riyadh Air (@RiyadhAir)وسيعمل الطيران عبر هذه الخطوة على تعزيز كفاءة استهلاك الوقود وتقليل عدد السيارات الفردية على طرق العاصمة.وأشار الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس إلى بذل الجهد لدعم الممارسات المستدامة ضد التغير المناخي، والسعي لإدارة كفاءة الوقود في الجو وصولاً لتقليل الانبعاثات الكربونية على الأرض.وقال:" الاستثمار في الحافلات الكهربائية هو إحدى مبادراتنا التي ترسخ التزامنا بتبني أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة والسلامة الجوية، وهي أقل ما يمكن أن نقدمه لأرضنا وأجيالنا القادمة".