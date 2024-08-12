شكرا لقرائتكم خبر عن مع رياح شديدة.. أمطار غزيرة على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن سقوط الأمطار

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 3 مناطق في المملكة اليوم الاثنين، وهي مكة المكرمة وعسير وجازان.تبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.مكة المكرمة: أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها واحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.جازان: الدرب وبيش وفرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.