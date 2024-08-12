شكرا لقرائتكم خبر عن مع رياح شديدة.. أمطار غزيرة على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 3 مناطق في المملكة اليوم الاثنين، وهي مكة المكرمة وعسير وجازان.
تبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها واحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش وفرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
تبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أماكن سقوط الأمطارمكة المكرمة: أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #أضم #بني_يزيد #ميسان ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 11, 2024
للتفاصيل https://t.co/z2nl6STQh2 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/TpCpW2s61g
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها واحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش وفرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.