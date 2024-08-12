بمناسبة يومهم العالمي.. السديس يشيد بدور شباب المملكة في البناء والتطوير

#المملكة تضع الشباب من ضمن أولوياتها إيمانًا منها بدورهم في تقدم المجتمعات#اليوم | #يوم_الشباب_الدولي



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