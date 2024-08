شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة يومهم العالمي.. السديس يشيد بدور شباب المملكة في البناء والتطوير والان نبدء بالتفاصيل

ثمرة جهود الشباب

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الشباب هم الثروة الحقيقية للأمم وأساس نهضتها، مشددًا على أن المملكة العربية السعودية ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، حرصت على تأهيلهم ليكونوا سواعد البناء والتطوير وفق رؤية 2030.وفي كلمته بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أوضح الشيخ السديس أن الإسلام أولاهم اهتمامًا خاصًا، واصفًا إياهم بأنهم قلب الأمة النابض وشريانها المتدفق بالعطاء والنماء.وأشار السديس إلى أن ما تشهده المملكة من تطور في شتى المجالات هو ثمرة لجهود الشباب الذين جرى تمكينهم لتبني قيم التسامح والاعتدال، ما جعلهم دعامة أساسية لتحقيق رؤية المملكة الطموحة. تضع الشباب من ضمن أولوياتها إيمانًا منها بدورهم في تقدم المجتمعات— صحيفة اليوم (@alyaum)و أبرز حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الاستثمار في الطاقات الشبابية، وتأهيلهم للوصول إلى قمم النجاح بتميز وجدارة.وفي ختام حديثه، وجه السديس نصيحة للشباب بضرورة التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، والابتعاد عن الأفكار الهدامة، سائلاً الله أن يحفظهم ويقيهم كل شر.