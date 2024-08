شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج تعريف الراتب في نظام فارس والان نبدء بالتفاصيل

تسجيل الدخول إلى نظام فارس عبر موقع وزارة التعليم.

اختيار صلاحية الخدة الذاتية للموظف.

اختيار الرواتب والبدلات.

اختيار تعريف الراتب.

تحميل التعريف.

تقديم على إجازة اضطرارية عبر نظام فارس

اختيار الخدمة الذاتية.

الضغط علي قائمة الخدمات الأساسية من الصفحة الرئيسة.

النقر على خانة "صلاحية الخدمة الذاتية للموظف".

الضغط على كلمة "الطلبات".

النقر على خانة "طلب الإجازة".

ملء البيانات المطلوبة لاعتماد طلب الإجازة باختيار نوعها وتحديد المدة التي تحتاجها.

الضغط على خانة "احتساب المدة" لخصمها من رصيد إجازاتك الاضطرارية.

النقر على كلمة "التالي"، ثم خانة "تنفيذ".

الدمام - شريف احمد - أوضح نظام فارس من خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس"، خطوات استخراج تعريف الراتب كالتالي:

يوفر نظام فارس الكثير من الخدمات للمعلمين والإداريين من المنظومة التعليمية، للاستفادة منها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الانتقال لمقر الإدارة.