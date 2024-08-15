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خطوات استخراج تعريف الراتب في نظام فارس

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج تعريف الراتب في نظام فارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح نظام فارس من خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس"، خطوات استخراج تعريف الراتب كالتالي:
  • تسجيل الدخول إلى نظام فارس عبر موقع وزارة التعليم.
  • اختيار صلاحية الخدة الذاتية للموظف.
  • اختيار الرواتب والبدلات.
  • اختيار تعريف الراتب.
  • تحميل التعريف.
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♦️ This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— نظام فارس (@Faris_088)
يوفر نظام فارس الكثير من الخدمات للمعلمين والإداريين من المنظومة التعليمية، للاستفادة منها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الانتقال لمقر الإدارة.

تقديم على إجازة اضطرارية عبر نظام فارس

  • اختيار الخدمة الذاتية.
  • الضغط علي قائمة الخدمات الأساسية من الصفحة الرئيسة.
  • النقر على خانة "صلاحية الخدمة الذاتية للموظف".
  • الضغط على كلمة "الطلبات".
  • النقر على خانة "طلب الإجازة".
  • ملء البيانات المطلوبة لاعتماد طلب الإجازة باختيار نوعها وتحديد المدة التي تحتاجها.
  • الضغط على خانة "احتساب المدة" لخصمها من رصيد إجازاتك الاضطرارية.
  • النقر على كلمة "التالي"، ثم خانة "تنفيذ".
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