شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج تعريف الراتب في نظام فارس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضح نظام فارس من خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس"، خطوات استخراج تعريف الراتب كالتالي:
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يوفر نظام فارس الكثير من الخدمات للمعلمين والإداريين من المنظومة التعليمية، للاستفادة منها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الانتقال لمقر الإدارة.
- تسجيل الدخول إلى نظام فارس عبر موقع وزارة التعليم.
- اختيار صلاحية الخدة الذاتية للموظف.
- اختيار الرواتب والبدلات.
- اختيار تعريف الراتب.
- تحميل التعريف.
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♦️ This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— نظام فارس (@Faris_088)
📌 طريقة استخراج تعريف الراتب من خلال الخدمة الذاتية في #نظام_فارس #وزارة_التعليم— نظام فارس (@Faris_088) August 15, 2024
♦️ #تليجرامhttps://t.co/CGcZz2HptX
♦️ #سناب_شاتhttps://t.co/WXFBKyLUy2
♦️ #يوتيوبhttps://t.co/6zixm9CuTi pic.twitter.com/RS4gJIBM42
يوفر نظام فارس الكثير من الخدمات للمعلمين والإداريين من المنظومة التعليمية، للاستفادة منها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الانتقال لمقر الإدارة.
تقديم على إجازة اضطرارية عبر نظام فارس
- اختيار الخدمة الذاتية.
- الضغط علي قائمة الخدمات الأساسية من الصفحة الرئيسة.
- النقر على خانة "صلاحية الخدمة الذاتية للموظف".
- الضغط على كلمة "الطلبات".
- النقر على خانة "طلب الإجازة".
- ملء البيانات المطلوبة لاعتماد طلب الإجازة باختيار نوعها وتحديد المدة التي تحتاجها.
- الضغط على خانة "احتساب المدة" لخصمها من رصيد إجازاتك الاضطرارية.
- النقر على كلمة "التالي"، ثم خانة "تنفيذ".