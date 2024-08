شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف ضمن الـ500 الأفضل عالمياً في تصنيف شانغهاي والان نبدء بالتفاصيل

استراتيجية الجامعة

حققت جامعة الطائف إنجازاً بتصنيفها ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وذلك في تصنيف شانغهاي الأكاديمي للجامعات لعام 2024، للسنة الثالثة على التوالي، الذي يعكس التزام الجامعة بتقديم بحث علمي عالي الجودة يتماشى مع المعايير العالمية.وأكدت الجامعة أن حصولها على أفضل 500 جامعة أتى نتيجة للعمل الدؤوب والتفاني المستمر من قبل إدارة جامعة الطائف وكافة منسوبيها، حيث يمثل الإنجاز خطوة مهمة على طريق الريادة الأكاديمية والعلمية .وتضمن الإنجاز العديد من العوامل المتكاملة التي ساهمت في تعزيز مكانتها على المستوى العالمي، ومن بين العوامل التركيز المتزايد على البحث العلمي الذي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الجامعة، ودعم وتمويل الأبحاث العلمية المتميزة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، ما ساهم في زيادة الإنتاج العلمي وكفاءته والنشر في مجلات دولية موثوقة ومصنفه دوليا، من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.وأوضح عميد الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ولاء بن فهد الصانع، أن التصنيف نتيجة لجهود مشتركة، و دليل على أن الجامعة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق رؤيتها ورسالتها، ومواصلة العمل على رفع مستوى التعليم والبحث العلمي بما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكدًأ أنه من المتوقع أن تحقق الجامعة مزيداً من الإنجازات في المستقبل القريب، مما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء المستقبل.