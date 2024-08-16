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نقل أول مريضة بمسار جديد للإسعاف الجوي من رفحاء إلى القصيم

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واس - رفحاء 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - فعّل تجمع الحدود الشمالية الصحي مسارًا جديدًا للإسعاف الجوي لنقل المرضى بين المستشفيات التخصصية، بدعم من المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية بوزارة الصحة، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، بنقل أول حالة "عناية مركزة" لمريضة بالعناية المركزة من مستشفى رفحاء العام عضو تجمع الحدود الشمالية الصحي إلى مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة عضو تجمع القصيم الصحي بمسافة تزيد عن 500 كيلو متر.
ويعد التوسع في مسارات النقل الجوي أحد توجهات تجمع الحدود الشمالية الصحي لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي والوصول للخدمة بأسرع وقت ممكن وتعزيزاً لمبدأ حفظ الأرواح. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الإسعاف الجوي

ويساهم النقل الإسعافي الجوي من اختصار المسافات، ويسرع في تدخل المتخصصين بشكل أسرع حفاظاً على حياة المرضى، خاصة للمرضى الذين حالتهم الصحية حرجة وبحاجة لنقل بأسرع ما يمكن لتقديم الرعاية الصحية المناسبة بالمكان والوقت المناسبين، وذلك سعياً من التجمع لضمان رحلة علاجية آمنة للمستفيد ورفع مستوى رضاه.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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