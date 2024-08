الإنذار الأحمر يخيم على أجواء 5 مناطق.. و"الدفاع المدني" يدعو لتوخي الحذر

.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدد من الإنذارات الحمراء، من حالة مناخية على أجزاء من 5 مناطق هي مكة المكرمة والباحة وعسير ونجران وجازان.وكان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك. للتفاصيل — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان. كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقيةودعت المديرية العامة للدفاع المدني، لتوخي الحيطة واتباع الإرشادات.