شكرا لقرائتكم خبر عن العباءة وغطاء الرأس للطالبات.. جامعة جدة تؤكد ضرورة الالتزام بالزي الوطني السعودي والان نبدء بالتفاصيل

تعميم للطلاب والطالبات |



تعزيزًا للانتماء الوطني، وانطلاقاً من المحافظة على الهوية الوطنية تهيب #جامعة_جدة بطلابها وطالباتها الأعزاء ضرورة الالتزام بارتداء الزي الوطني السعودي 🇸🇦 ، وسيتم منع الطلاب والطالبات غير الملتزمين من دخول الحرم الجامعي، والقاعات الدراسية أو المشاركة في… pic.twitter.com/dCb68jWsRU — جامعة جدة (@UOfjeddah) August 18, 2024

قرار ملزم

الدمام - شريف احمد - أكدت جامعة جدة على طلابها وطالباتها المنتسبين إليها، ضرورة الالتزام بارتداء الزي الوطني السعودي.وقالت في بيان، إنه تعزيزا للانتماء الوطني، وانطلاقاً من المحافظة على الهوية الوطنية وتطبيقاً للتوجيهات الرسمية، تهيب الجامعة بطلابها وطالباتها الأعزاء ضرورة الالتزام بارتداء الزي الوطني السعودي الرسمي للطلاب الثوب الشماغ أو الفترة داخل الحرم الجامعي، وبالنسبة للطالبات العباءة وغطاء الرأس. تعزيزًا للانتماء الوطني، وانطلاقاً من المحافظة على الهوية الوطنية تهيب This is a Twitter Status بطلابها وطالباتها الأعزاء ضرورة الالتزام بارتداء الزي الوطني السعودي، وسيتم منع الطلاب والطالبات غير الملتزمين من دخول الحرم الجامعي، والقاعات الدراسية أو المشاركة في... This is a Twitter Status— جامعة جدة (@UOfjeddah)وأهابت بالطالبات المحافظةعلى اللباس المحتشم وعدم المبالغة في استخدام أدوات الزينة، وتطبيق ذلك في القاعات الدراسية وفعاليات وأنشطة الجامعة في جميع المقرات والفروع.وأكدت الجامعة أنها ستمنع الطلاب والطالبات غير الملتزمين بالتعميم من دخول الحرم الجامعي، والقاعات الدراسية أو المشاركة في فعاليات الجامعة وأنشطتها، وكذلك عدم السماح بمراجعة إدارات وأقسام الجامعة المختلفة.