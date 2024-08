شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية العام الدراسي.. نصائح مهمة من وزارة البيئة للطلاب والأسر والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات التشجير والنظافة

الدمام - شريف احمد - حثّت وزارة البيئة والمياه والزراعة الطلاب والطالبات على اتباع سلوكيات إيجابية تجاه البيئة داخل وخارج المدارس والمحافظة عليها وحمايتها، وتجنب الممارسات السلبية المؤثرة على سلامة الأشجار والشجيرات واستدامتها، مع ضرورة شرب كميات كافية من الماء خلال درجات الحرارة المرتفعة، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة لمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية.ودعت مع بداية العام الدراسي الجديد، الأسر إلى توعية الأبناء والبنات، وتشجيعهم على تبني ممارسات بيئية مستدامة من أجل بناء مجتمع صحيّ، بعدم رمي النفايات في الأماكن الطبيعية والعامة وداخل الحرم المدرسي، وجمع النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة، واستخدام المواد ذات الاستخدام المتعدد، وعدم العبور بالمركبات فوق الغطاء النباتي.كما دعت الوزارة الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات والروابط البيئية والأفراد والأسر والطلاب إلى المشاركة في فعاليات التشجير والنظافة، وغيرها من وبرامج ومشاريع التوعية البيئية. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكدت أن حماية البيئة والمحافظة عليها مسؤولية تكاملية بين جميع فئات المجتمع، من أجل تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.وشددت على ضرورة تجنب الممارسات المخالفة للأنظمة واللوائح التي تضع مرتكبيها تحت طائلة العقوبات والغرامات المالية، داعيةً إلى الإبلاغ الفوري عن المخالفات والممارسات المضرة بالبيئة عبر الرقم الموحد 939.