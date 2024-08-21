شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم, أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.
كان المركز الوطني للأرصاد، نبَّه من هطول أمطار غزيرة على محافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وشملت تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
كان المركز الوطني للأرصاد، نبَّه من هطول أمطار غزيرة على محافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#أمطار ورياح نشطة.. #المركز_الوطني_للأرصاد يكشف عن توقعات #حالة_الطقس على مختلف مناطق #المملكة اليوم الأربعاء— صحيفة اليوم (@alyaum) August 21, 2024
للتفاصيل | https://t.co/JXAjzJrlHH#الأرصاد | #طقس_السعودية | #اليوم pic.twitter.com/JDUPB9HMue
وشملت تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.