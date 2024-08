شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم, أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.كان المركز الوطني للأرصاد، نبَّه من هطول أمطار غزيرة على محافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وشملت تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.