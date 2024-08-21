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طقس السعودية.. أمطار على المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس .. أمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم, أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.
كان المركز الوطني للأرصاد، نبَّه من هطول أمطار غزيرة على محافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وشملت تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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