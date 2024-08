شكرا لقرائتكم خبر عن "GAIN".. تعرف على مدلول الهوية الجديدة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي "سدايا" الهوية الجديدة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة تحت شعار لخير البشرية التي استوحتها من رمزية تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجرى بلورتها في أربعة حروف: (GAIN) اختصارًا للعبارة الإنجليزية GLOBAL AI SUMMIT.وتهدف حروف (GAIN) إلى الفلسفة العميقة لمفهوم الذكاء الاصطناعي حيث يرمز حرف G إلى التوسع والتطور الرقمي العالمي، بينما يرمز الحرفان AI لمصطلح الذكاء الاصطناعي، ويأتي حرف N اختصارًا لعبارات NOW-NEXT - NEVER وهي عبارة عن ترسيخ مفهوم البيانات والذكاء الاصطناعي بأنها للحاضر وللمستقبل الواعد. وتتكون حروف (GAIN) من مزيج من ألوان الأبيض والبنفسجي والأسود، ويرمز اللون البنفسجي إلى دلالات الابتكار والشغف والتطور التقني، واللون الأسود إلى سطوة تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وقوة حضورها في عصرنا الحالي في حين يرمز اللون الأبيض إلى النقاء.