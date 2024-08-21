بمشاركة خبراء من 100 دولة وأكثر من 300 متحدث.. #الرياض تحتضن #القمة_العالمية_للذكاء_الاصطناعي سبتمبر المقبل #اليوم | #قمة_الذكاء_الاصطناعي | #GainSummit التفاصيل: https://t.co/rHXSXIoyEF pic.twitter.com/0DoL5zkiEp

شكرا لقرائتكم خبر عن "GAIN".. تعرف على مدلول الهوية الجديدة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية