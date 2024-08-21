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شكرا لقرائتكم خبر عن "GAIN".. تعرف على مدلول الهوية الجديدة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي "سدايا" الهوية الجديدة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة تحت شعار لخير البشرية التي استوحتها من رمزية تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجرى بلورتها في أربعة حروف: (GAIN) اختصارًا للعبارة الإنجليزية GLOBAL AI SUMMIT.
وتهدف حروف (GAIN) إلى الفلسفة العميقة لمفهوم الذكاء الاصطناعي حيث يرمز حرف G إلى التوسع والتطور الرقمي العالمي، بينما يرمز الحرفان AI لمصطلح الذكاء الاصطناعي، ويأتي حرف N اختصارًا لعبارات NOW-NEXT - NEVER وهي عبارة عن ترسيخ مفهوم البيانات والذكاء الاصطناعي بأنها للحاضر وللمستقبل الواعد. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وتهدف حروف (GAIN) إلى الفلسفة العميقة لمفهوم الذكاء الاصطناعي حيث يرمز حرف G إلى التوسع والتطور الرقمي العالمي، بينما يرمز الحرفان AI لمصطلح الذكاء الاصطناعي، ويأتي حرف N اختصارًا لعبارات NOW-NEXT - NEVER وهي عبارة عن ترسيخ مفهوم البيانات والذكاء الاصطناعي بأنها للحاضر وللمستقبل الواعد. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
بمشاركة خبراء من 100 دولة وأكثر من 300 متحدث.. #الرياض تحتضن #القمة_العالمية_للذكاء_الاصطناعي سبتمبر المقبل#اليوم | #قمة_الذكاء_الاصطناعي | #GainSummit— صحيفة اليوم (@alyaum) August 21, 2024
التفاصيل: https://t.co/rHXSXIoyEF pic.twitter.com/0DoL5zkiEp