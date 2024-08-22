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يومان إجازة لسفارة المملكة في الفلبين.. اعرف التفاصيل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدرت سفارة المملكة في الفلبين، تنبيها للمواطنين، مشيرة إلى أن يوم الجمعة الموافق 2024/08/23م، ويوم الإثنين الموافق 2024/08/26م، ستكون السفارة مغلقة لوجود إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة.

سفارة المملكة في الفلبين

وذكر أن عملها سيستأنف يوم الثلاثاء الموافق 2024/08/27م، موضحة أنه في حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه الأرقام: تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأن يوم الجمعة الموافق 2024/08/23م، ويوم الإثنين الموافق 2024/08/26م، ستكون السفارة مغلقة لوجود إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة.
على أن يستأنف العمل بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 2024/08/27م،
وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه... This is a Twitter Status— Saudi Embassy in Philippines (@KSAembassyPH)
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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