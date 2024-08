شكرا لقرائتكم خبر عن يومان إجازة لسفارة المملكة في الفلبين.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

سفارة المملكة في الفلبين

تنويه:



تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأن يوم الجمعة الموافق 2024/08/23م، ويوم الإثنين الموافق 2024/08/26م، ستكون السفارة مغلقة لوجود إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة.

على أن يستأنف العمل بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 2024/08/27م،

وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه… pic.twitter.com/mnh9IP9xoM — Saudi Embassy in Philippines (@KSAembassyPH) August 22, 2024

الدمام - شريف احمد - أصدرت سفارة المملكة في الفلبين، تنبيها للمواطنين، مشيرة إلى أن يوم الجمعة الموافق 2024/08/23م، ويوم الإثنين الموافق 2024/08/26م، ستكون السفارة مغلقة لوجود إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة.وذكر أن عملها سيستأنف يوم الثلاثاء الموافق 2024/08/27م، موضحة أنه في حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه الأرقام: تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأن يوم الجمعة الموافق 2024/08/23م، ويوم الإثنين الموافق 2024/08/26م، ستكون السفارة مغلقة لوجود إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة.على أن يستأنف العمل بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 2024/08/27م،وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه... This is a Twitter Status— Saudi Embassy in Philippines (@KSAembassyPH)