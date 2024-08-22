شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على المدينة المنورة وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على تبوك

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من أمطار خفيفة، على تيماء.وتشمل تأثيراتها المصاحبة، رياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.