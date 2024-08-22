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طقس السعودية.. أمطار على المدينة المنورة وتبوك

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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس .. أمطار على المدينة المنورة وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.
فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أمطار على تبوك

نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من أمطار خفيفة، على تيماء.
وتشمل تأثيراتها المصاحبة، رياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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