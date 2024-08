شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا تعفي مواطني المملكة من تأشيرة الدخول اعتباراً من 1 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جمهورية سريلانكا، إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024.وأكد السفير السريلانكي لدى المملكة أمير أجواد، أن القرار يأتي لتعزيز الاتصالات بين شعبي البلدين في وقت يحتفل فيه البلدان بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية التي تصادف هذا العام. وقال: "تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة كسوق محتملة للسياحة السريلانكية في يونيو 2024 والمرتبة 23 كسوق مصدر للسياح الذين يزورون سريلانكا خلال نفس الفترة وفقًا لتقرير هيئة تنمية السياحة في سريلانكا SLTDA".