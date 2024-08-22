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سريلانكا تعفي مواطني المملكة من تأشيرة الدخول اعتباراً من 1 أكتوبر

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واس-الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت جمهورية سريلانكا، إعفاء مواطني المملكة العربية من تأشيرة الدخول اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024.
وأكد السفير السريلانكي لدى المملكة أمير أجواد، أن القرار يأتي لتعزيز الاتصالات بين شعبي البلدين في وقت يحتفل فيه البلدان بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية التي تصادف هذا العام. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وقال: "تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة كسوق محتملة للسياحة السريلانكية في يونيو 2024 والمرتبة 23 كسوق مصدر للسياح الذين يزورون سريلانكا خلال نفس الفترة وفقًا لتقرير هيئة تنمية السياحة في سريلانكا SLTDA".
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