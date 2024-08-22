2 سبتمبر.. أمير الرياض يرعى مهرجان العلوم والتقنية 2024

333 موهوبًا وموهوبة.. واحة الملك سلمان للعلوم تستقبل مواهب 90 دولة من مشاركي أولمبياد الكيمياء 2024 #اليوم للتفاصيل | https://t.co/QgyBBFbEOa pic.twitter.com/IMZc5vRkLL

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام