2 سبتمبر.. أمير الرياض يرعى مهرجان العلوم والتقنية 2024

يرعى صاحب السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم يوم الاثنين 2 سبتمبر المقبل، مهرجان العلوم والتقنية "ستيم 2024".وتنظم المهرجان واحة الملك سلمان للعلوم، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، تحت شعار "اكتشف شغفك.. أطلق قدراتك".وثمّن المُشرف العام على واحة الملك سلمان للعلوم د. خالد بن عبدالقادر طاهر، رعاية سموِّ أمير منطقة الرياض الكريمة لمهرجان العلوم والتقنية، مؤكدًا أنّ تطوير التعليم والارتقاء به وتحفيز الشغف بالعلوم والابتكار، يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة لتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنمية القدرات البشرية. وعدّ شراكة الواحة وتعاونها مع وزارة التعليم، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم في مهرجان العلوم والتقنية 2024، نموذجًا للعمل التكاملي بين الجهات والقطاعات ذات العلاقة لتعزيز الثقافة العلمية، وإيصال الرسائل الوطنية للعموم محليًا وإقليميًا وعالميًا.وسيُقدم المهرجان لمدة 4 أسابيع في مقر واحة الملك سلمان للعلوم بالرياض، تجربة تعليمية وتثقيفية وترفيهية مُتكاملة من خلال 25 جناحًا، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المصاحبة.ويأتي اختيار موضوع "الكيمياء والبتروكيماويات" لمهرجان هذا العام، كونه يُعد قطاعًا اقتصاديًا وحيويًا، ويُمثل رافدًا رئيسًا للصادرات السعودية غير النفطية.ويسعى المهرجان إلى تعزيز الثقافة العلمية وإلهام جيل المُستقبل، وإبراز الدور الحيوي لقطاع البتروكيماويات في الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على المحتوى المحلي والابتكارات السعودية في هذا المجال، مع التركيز على المُمارسات المُستدامة والتقنيات الحديثة.كما يسعى المهرجان إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وفتح آفاق جديدة للجيل الناشئ في مجالات ستيم - العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات - بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.