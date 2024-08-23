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الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا فيمدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 2 مساء، وتستمر حتى الساعة 10 مساء، على الدوادمي وعفيف.

أمطار غزيرة

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 4 مناطق اليوم الخميس، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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