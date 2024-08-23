شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا فيمدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 2 مساء، وتستمر حتى الساعة 10 مساء، على الدوادمي وعفيف.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية
وتبدأ الظاهرة الساعة 2 مساء، وتستمر حتى الساعة 10 مساء، على الدوادمي وعفيف.
أمطار غزيرةنبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 4 مناطق اليوم الخميس، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #عفيف— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 22, 2024
للتفاصيل https://t.co/9JRsws77jh #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/TzxWuSYKqI
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية