شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أمطار غزيرة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا فيمدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وتبدأ الظاهرة الساعة 2 مساء، وتستمر حتى الساعة 10 مساء، على الدوادمي وعفيف.نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 4 مناطق اليوم الخميس، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية