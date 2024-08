شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يستضيف ورشة عمل للجامعات السعودية حول مؤتمر COP 16 والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة التصحر

الدمام - شريف احمد - استضاف المركز الوطني للأرصاد أمس, فعاليات ورشة العمل التعريفية المخصصة للجامعات السعودية، للدورة الـ 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "COP 16" الذي سينعقد بالرياض ديسمبر المقبل.وشارك في الورشة وكيل شؤون البيئة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أسامة بن إبراهيم فقيها، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد رئيس اللجنة العلمية للدورة، أيمن بن سالم غلام، ونخبة من ممثلي الجامعات السعودية واللجان المنظمة للمؤتمر.واستعرضت الورشة أبرز الأنشطة والفعاليات التي ستقام خلال المؤتمر ومدى استفادة الجامعات الوطنية منها، والمساهمات التي يمكن للجامعات العمل عليها عبر المؤتمر، إلى جانب استعراض أهم محطات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.وتناولت الورشة ما يسعى إليه المؤتمر على الصعيدين الوطني والعالمي، فيما خلصت الورشة إلى أهمية الاستفادة المثلى للجامعات من المؤتمر عبر إقامة الفعاليات والأنشطة التعريفية وتنظيم زيارات للطلاب والطالبات.