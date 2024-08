شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف 50 مليون مستمع.. "السديس" يدشن مشروع ترجمة ندوة "الفتوى في الحرمين" والان نبدء بالتفاصيل

نقلة نوعية

السديس: نهدف من خلال تدشين الموقع إلى مواكبة المستجدات في عالم الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، مع الحفاظ على الأصالة الإسلامية والتفاعل مع أدوات العصر الحديث



للتفاصيل | https://t.co/h5guWOz8DB#ندوة_الفتوى_في_الحرمين_الشريفين | #اليوم@PRAGOVSA

دشّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مشروع ترجمة ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما" بنسختها الثانية إلى 20 لغة عالمية.ويأتي هذا المشروع كخطوة غير مسبوقة تهدف إلى إيصال رسالة الندوة ومضامينها إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم، مع استهداف الوصول إلى 50 مليون مستمع ومستفيد، وهو الرقم الأكبر الذي تستهدفه الرئاسة من خلال هذه الندوةوأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تاريخ الرئاسة، ويعكس دعم القيادة الرشيدة لبرامج الشؤون الدينية. ويأتي حرص الرئاسة على إيصال الفتوى ومخرجات الندوة إلى جمهور عالمي واسع، ما يعزز أداء الشعائر والمناسك لزوار الحرمين الشريفين من مختلف الثقافات واللغاتوتبرز أهمية هذا المشروع في ترجمة مخرجات الندوة إلى 20 لغة مختلفة، بما يسهم في تعزيز فهم الفتوى وأثرها الإيجابي على قاصدي الحرمين الشريفين.وستنفذ هذه الترجمة عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، الموقع الإلكتروني للرئاسة، ومنصة منارة الحرمين، بما يتماشى مع رؤية 2030وتشمل اللغات التي سيتم ترجمة الندوة إليها: الإنجليزية، الفرنسية، الإندونيسية، الأردية، الفارسية، الإسبانية، الملايوية، البرتغالية، الروسية، البنغالية، الصينية، التركية، الهوساوية، الأمهرية، الإيطالية، السواحلية، الألمانية، الفلبينية، البوسنية، المالايامية