بسبب الأحوال الجوية.. التعليم ينتقل إلى منصة "مدرستي" في جازان غدًا الأحد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أول تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأحد 20 صفر 1446هـ في جميع المدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة، بما في ذلك إدارة تعليم محافظة صبيا، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم.وأوضح إبراهيم الحازمي، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أن القرار يأتي استنادًا إلى التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، التي تشير إلى استمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة. وتابع: بناءً على ذلك، تقرر تحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، لضمان استمرارية العملية التعليمية بشكل آمن.