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القوات الخاصة للأمن والحماية تنفذ مهامّ أمنية في "لهيب العلا"

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واس - العلا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نفذت القوة الخاصة للأمن والحماية بمحافظة العُلا، مهامّ الأمن والحماية في سباق "لهيب العلا 2024" في نسخته الثانية، الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، اليوم السبت الموافق 24 أغسطس.
وأظهرت القوة الخاصة للأمن والحماية بمحافظة العُلا بالتعاون مع الجهات الأمنية جاهزيتها في تنفيذ خططها، وتأمين الحماية اللازمة للسباق الذي نظمته المملكة للمرة الثانية. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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