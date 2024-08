شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الخاصة للأمن والحماية تنفذ مهامّ أمنية في "لهيب العلا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت القوة الخاصة للأمن والحماية بمحافظة العُلا، مهامّ الأمن والحماية في سباق "لهيب العلا 2024" في نسخته الثانية، الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، اليوم السبت الموافق 24 أغسطس.وأظهرت القوة الخاصة للأمن والحماية بمحافظة العُلا بالتعاون مع الجهات الأمنية جاهزيتها في تنفيذ خططها، وتأمين الحماية اللازمة للسباق الذي نظمته المملكة للمرة الثانية.