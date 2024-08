شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذيرات الأرصاد.. جامعة جازان تعلن تعليق الدراسة الحضورية غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جازان، تعليق الدراسة الحضورية غداً الأحد.وأوضحت الجامعة, أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بالمركز الرئيس وجميع فروعها, وستكون المحاضرات لليوم الدراسي عن بُعد ليوم غدٍ الأحد عبر منصة بلاك بورد. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)