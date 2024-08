شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء الأمطار.. الدفاع المدني يوجه رسالة تحذيرية بشأن عبور الأودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع المسارات والطرق الرئيسة، والالتزام بالتعليمات والإرشادات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)