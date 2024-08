شكرا لقرائتكم خبر عن في الأسبوع الأول للدراسة.. أسطول النقل يقطع أكثر من 1.5 مليون كيلومتر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قطع أسطول النقل المدرسي التابع لشركة تطوير لخدمات النقل "رافد"، الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي، أكثر من 1.5 مليون كيلومتر عبر ما يزيد على 131 ألف رحلة مدرسية خلال الأسبوع الأول للعام الدراسي الحالي.

ويتزايد عدد المستفيدين من الخدمة بشكل تدريجي، حتى وصل تقديم الخدمة في أسبوعها الأول إلى ما يفوق 56 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام، منهم أكثر من 16 ألفًا من طلبة ذوي الإعاقة، يدرسون في أكثر من 10 آلاف مدرسة بمختلف مناطق المملكة، يجري نقلهم عبر أسطول يتجاوز 13 ألف حافلة ومركبة.

فحوصات دورية للأسطول

واستكملت "رافد"، جميع استعداداتها، من فحوصات دورية للأسطول قبل بدء العام الدراسي الحالي، من خلال 14 ألف فحص للأسطول المنفذ للخدمة أجراها 200 من الإداريين والمشرفين والمراقبين الميدانيين، وذلك للتأكد من تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة، ومعالجة الملاحظات كافة.

ويجري الفحص وفق قائمة تضم أكثر من 58 معيارًا للفحص، للتأكد من جاهزية الحافلات المشغلة في الميدان والحافلات الاحتياطية، وتزويدها بوسائل الأمن والسلامة ومنها علامة "قف"، وذراع السلامة، وأحزمة الأمان، وطفايات الحريق، ومطارق الزجاج، ومخارج الطوارئ، وزر الأمان وغيرها من وسائل السلامة المتعلقة بالنقل المدرسي.

بالإضافة إلى عمل المستشعرات المتصلة بنظام AVL في غرفة التحكم المركزية.

أنظمة وحلول تقنية

كما عملت الشركة على تطوير وإنشاء أنظمة وحلول تقنية لتحقيق الكفاءة والجودة التشغيلية، وتسهيل سير العمليات الميدانية من خلال أتمتة إجراءات الأمن والسلامة مع أنظمة الشركة، وتدشين منصة إلكترونية لتدريب وتوعية السائقين، وإنشاء غرفة التحكم للتتبع المباشر واللحظي للرحلات المدرسية، ومنصة الرصد الإلكتروني للمخالفات.

إضافة إلى إنشاء تطبيق رافد "أمان" الذي يعد شريك مشرفي النقل المدرسي في المدارس لرفع البلاغات وتسجيل البيانات.

قنوات خدمة المستفيدين

يشار إلى أن شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" شركة مملوكة كليًا لشركة تطوير التعليم القابضة، خصصت 8 قنوات متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز رعاية العملاء على الرقم المجاني 8001231000.

أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو عبر حساب الشركة على منصة "إكس" Rafedcare@، إضافة إلى الموقع الإلكتروني www.rafedsa.com.