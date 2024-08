شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في اليابان تحذر المواطنين من أعاصير.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور أعاصير على اليابان

وما يصاحبها من رياح شديدة وفيضانات، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في #اليابان أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المحلية باستمرار، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل:

09055833862

0335895242

راجية السلامة للجميع 🇯🇵🇸🇦 pic.twitter.com/OCb5HJPSCB — السفارة في اليابان (@KSAembassyJP) August 26, 2024

أعاصير على اليابان

الدمام - شريف احمد - حذرت سفارة المملكة في اليابان المواطنين، من مرور أعاصير على البلاد.ونشرت على صفحتها الرسمية تقول: نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور أعاصير على اليابان وما يصاحبها من رياح شديدة وفيضانات، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في اليابان أخذ الحيطة والحذر". وما يصاحبها من رياح شديدة وفيضانات، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في This is a Twitter Status أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المحلية باستمرار، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل:090558338620335895242راجية السلامة للجميعThis is a Twitter Status— السفارة في اليابان (@KSAembassyJP)وشددت على ضرورة متابعة تعليمات السلطات المحلية باستمرار.وأوضحت أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل:090558338620335895242