شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في اليابان تحذر المواطنين من أعاصير.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذرت سفارة المملكة في اليابان المواطنين، من مرور أعاصير على البلاد.
ونشرت على صفحتها الرسمية تقول: نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور أعاصير على اليابان وما يصاحبها من رياح شديدة وفيضانات، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في اليابان أخذ الحيطة والحذر". وما يصاحبها من رياح شديدة وفيضانات، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في This is a Twitter Status أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المحلية باستمرار، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل:
09055833862
0335895242
راجية السلامة للجميعThis is a Twitter Status— السفارة في اليابان (@KSAembassyJP)
وأوضحت أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل:
09055833862
0335895242
ونشرت على صفحتها الرسمية تقول: نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور أعاصير على اليابان وما يصاحبها من رياح شديدة وفيضانات، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في اليابان أخذ الحيطة والحذر". وما يصاحبها من رياح شديدة وفيضانات، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في This is a Twitter Status أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المحلية باستمرار، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل:
09055833862
0335895242
راجية السلامة للجميعThis is a Twitter Status— السفارة في اليابان (@KSAembassyJP)
نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور أعاصير على اليابان— السفارة في اليابان (@KSAembassyJP) August 26, 2024
وما يصاحبها من رياح شديدة وفيضانات، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في #اليابان أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المحلية باستمرار، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل:
09055833862
0335895242
راجية السلامة للجميع 🇯🇵🇸🇦 pic.twitter.com/OCb5HJPSCB
أعاصير على اليابانوشددت على ضرورة متابعة تعليمات السلطات المحلية باستمرار.
وأوضحت أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل:
09055833862
0335895242