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الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها السليل ووادي الدواسر والدوادمي، من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 11 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

أمطار غزيرة

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 4 مناطق اليوم الأربعاء، وهي مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
MO Nasa

MO Nasa

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