شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

أمطار غزيرة

المركز الوطني للأرصاد

أمطار غزيرة

.

.

الدمام - شريف احمد - يتوقعهطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها السليل ووادي الدواسر والدوادمي، من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 11 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.نبهمن هطولعلى 4 مناطق اليوم الأربعاء، وهي مكة المكرمة وعسير والباحة وجازانللتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية