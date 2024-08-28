شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها السليل ووادي الدواسر والدوادمي، من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 11 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
أمطار غزيرةنبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 4 مناطق اليوم الأربعاء، وهي مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 27, 2024
للتفاصيل https://t.co/7SHvV2POsJ #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/H7rgAl0MFk
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.