شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلها لـ"مدرستي".. تعليق الدراسة الحضورية غداً في صامطة والداير بني مالك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تعليق الدراسة الحضورية، لطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لمكتبي التعليم بمحافظتي صامطة والداير بني مالك ليوم غدٍ الخميس.وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم بالمنطقة إبراهيم الحازمي، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرَّر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة "مدرستي" في المدارس التابعة لمكتبي تعليم محافظتي صامطة، والداير بني مالك. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)