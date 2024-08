شكرا لقرائتكم خبر عن من وارسو وإسطنبول.. نقل مواطنين بـ"الإخلاء الطبي" للعلاج في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة يحفظها الله وحرصها على مواطنيها وبمتابعة من وزارة الخارجية وسفارة المملكة في وارسو، جرى اليوم نقل مواطن سعودي بطائرة الاخلاء الطبي السعودي من جمهورية بولندا إلى المملكة لإستكمال علاجه.

تمنياتنا له بالشفاء العاجل.@KSAMOFA@modgovksa @SPAregions pic.twitter.com/HDHiCCtRNl — Ambasada Arabii Saudyjskiej w Warszawie (@KSAembassyPL) August 28, 2024

الدمام - شريف احمد - إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها على مواطنيها، وبمتابعة من وزارة الخارجية وسفارة المملكة في وارسو، جرى اليوم نقل مواطن سعودي بطائرة الاخلاء الطبي السعودي من جمهورية بولندا إلى المملكة لإستكمال علاجه.كما أعلنت القنصلية السعودية في إسطنبول نقل طفل سعودي عبر طائرة الإخلاء الطبي من إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه. تمنياتنا له بالشفاء العاجل.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— Ambasada Arabii Saudyjskiej w Warszawie (@KSAembassyPL)