من وارسو وإسطنبول.. نقل مواطنين بـ"الإخلاء الطبي" للعلاج في المملكة

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة يحفظها الله وحرصها على مواطنيها وبمتابعة من وزارة الخارجية وسفارة المملكة في وارسو، جرى اليوم نقل مواطن سعودي بطائرة الاخلاء الطبي السعودي من جمهورية بولندا إلى المملكة لإستكمال علاجه.

تمنياتنا له بالشفاء العاجل.@KSAMOFA@modgovksa @SPAregions pic.twitter.com/HDHiCCtRNl