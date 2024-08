شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل وتوظيف.. "رعاية ذوي الإعاقة" توقع مذكرة تعاون مع معهد التدريب الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

تعزيزاً للشراكات الاستراتيجية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وقعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مذكرة تعاون مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي للاستفادة من برامجه في مجال تدريب وتوظيف الأشخاص الإعاقة ودعم اندماجهم في المجال الصناعي.

دعم ذوي الإعاقة

الدمام - شريف احمد - وقعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم بمحافظة الأحساء، مذكرة تعاون مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي.وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير وبناء القدرات والخبرات الفنية والمعرفة التمكينية ذات الاهتمام المشترك لكلا الجانبين، وتحقيق المنفعة المتبادلة بالموضوعات التوعوية والتثقيفية حول الإعاقة، وتبادل الدراسات والخبرات والإحصائيات والأدلة والمعايير ذات الاختصاص باهتمامات الطرفين. وتنطلق مذكرة التعاون من رغبة الطرفين في التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، إلى جانب العمل على مواءمة معايير قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج التي يقدمها المعهد الوطني، واستفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج المعهد في مجالات التدريب والتوظيف حسب الكفاءة والقدرة على أداء العمل.وتأتي المذكرة ضمن جهود الهيئة لتعزيز دور التكامل والتنسيق مع مختلف القطاعات لخدمة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع، انطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030.