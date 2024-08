شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستمطار" يُنجز دراسة واعدة لتحسين طقس مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

مؤتمر الاستمطار الدولي

الدمام - شريف احمد - أكمل البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، دراسة بحثية تبشر نتائجها بزيادة الهاطل المطري وكثافة السحب الركامية تحت ظروف جرى حصرها على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.الدراسة شملت كل عناصر الطقس على محافظة الطائف، بهدف زيادة فرص تحسين الطقس، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ومن المتوقع أن يشارك فريق عمل الدراسة البحثية في مؤتمر الاستمطار الدولي المقبل لعرض الدراسة المهمة ومشاركة نتائجها مع الخبراء والمختصين وتسليط الضوء على جهود المملكة حول ملف تحسين وتعديل الطقس.كما سيجري البرنامج تجارب عملية لاستكمال العناصر البحثية للدراسة ومشاركة الجهات المعنية بتفاصيلها.