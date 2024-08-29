شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستمطار" يُنجز دراسة واعدة لتحسين طقس مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكمل البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، دراسة بحثية تبشر نتائجها بزيادة الهاطل المطري وكثافة السحب الركامية تحت ظروف جرى حصرها على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
الدراسة شملت كل عناصر الطقس على محافظة الطائف، بهدف زيادة فرص تحسين الطقس، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كما سيجري البرنامج تجارب عملية لاستكمال العناصر البحثية للدراسة ومشاركة الجهات المعنية بتفاصيلها.
الدراسة شملت كل عناصر الطقس على محافظة الطائف، بهدف زيادة فرص تحسين الطقس، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
للبحث عن مواقع تواجد السحب وعدد طائرات الاستمطار.. #الأرصاد لـ #اليوم: دراسات مناخية للاستمطار في #المنطقة_الشرقية#يوم_الجمعة #طقس_السعودية #الشرقية #درجات_الحرارة— صحيفة اليوم (@alyaum) May 17, 2024
التفاصيل: https://t.co/MTCRk1jq1u pic.twitter.com/GN6FlGCaV3
مؤتمر الاستمطار الدوليومن المتوقع أن يشارك فريق عمل الدراسة البحثية في مؤتمر الاستمطار الدولي المقبل لعرض الدراسة المهمة ومشاركة نتائجها مع الخبراء والمختصين وتسليط الضوء على جهود المملكة حول ملف تحسين وتعديل الطقس.
كما سيجري البرنامج تجارب عملية لاستكمال العناصر البحثية للدراسة ومشاركة الجهات المعنية بتفاصيلها.