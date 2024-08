شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. انطلاق مهرجان "شتاء درب زبيدة" نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية محمد الشعلان خلال المشاركة في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية عن انطلاق البرامج المختلفة للمهرجان الموسمي "شتاء درب زبيدة" بدءًا من مطلع نوفمبر المقبل 2024.وكشف عن السماح لأول مره بالصيد باستخدام الأسلحة داخل محمية الشمال للصيد المستدام، مع توفير ميادين متطورة للرماية، ما يتيح تجربة جديدة لعشاق المقناص تلبي تطلعاتهم خلال الموسم السياحي لهذا العام. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكد أن محمية الشمال تمتاز بخدمات متكاملة ومرافق متطورة تمتد على مساحة شاسعة تصل إلى 2,000 كيلومتر مربع، مبينا أن الصيد باستخدام الأسلحة وتوفير ميادين متطورة للرماية سيعزز من تجربة الزوار، ويعزز مكانة محمية الشمال للصيد المستدام كوجهة مفضلة لهواة المقناص، ما يلبي تطلعات ورغبات محبي الهواية التي تعد جزءًا أصيلاً من ثقافة المجتمع.كما كشف المهندس الشعلان عن خيارات الإقامة المتنوعة التي توفرها محمية الشمال هذا العام، والتي تأتي بأسعار تنافسية تناسب مختلف فئات المجتمع، بناءً على استطلاعات الرأي التي أجرتها الهيئة مع الزوار والمهتمين خلال العام الماضي، تشمل خيارات الإقامة المخيمات والنزل البيئية، مع توفير مجموعة من الخدمات الإضافية لضمان تقديم تجربة سياحية متكاملة, مشيرا إلى أن المهرجان سيقام في ثلاث مناطق هي: لينة بمنطقة الحدود الشمالية،وقبة بمنطقة القصيم، وتربة بمنطقة حائل.